В Алтайском крае сократилась смертность

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Смертность в Алтайском крае резко снизилась по сравнению с 2021 годом, пишет «Толк», исходя из данных Алтайкрайстата. В 2022 году умерло 33,9 тыс. человек, а в 2021 смертность составила 43,6 тыс. человек.

Но также пошла на спад и рождаемость. В 2021 году в крае родилось 18,9 тыс. детей, а вот в 2022-ом уже 17,5 тыс.

Естественная убыль населения в 2022 году равняется 16,3 тыс. человек.

В то же время заключать браки стали чаще. В 2021 году цифра составила 13,2, а в 2022 году - 15,6 тыс. Статистика разводов же находится в равном соотношении: в 2021-ом - 10,4 тыс, в 2022-ом - 10,7.