Рецидивист обокрал магазин в небольшом алтайском селе

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Курьинском районе Алтайского края задержали подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ранее мужчина уже был судим.

В полицию обратился владелец магазина в селе Усть-Таловка. С его слов, накануне неизвестные взломали магазин и похитили из коробки под кассовым аппаратом 10 тысяч рублей. Вскоре удалось выйти на след подозреваемого, им оказался мужчина 1993 года рождения. Ранее он уже был судим за такие же преступления.

- Мужчина задержан по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии опьянения), - отметили в управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.