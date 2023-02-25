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НовостиОбщество25 февраля 2023 5:03

Рецидивист обокрал магазин в небольшом алтайском селе

Его уже задержали
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция

Полиция

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Курьинском районе Алтайского края задержали подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ранее мужчина уже был судим.

В полицию обратился владелец магазина в селе Усть-Таловка. С его слов, накануне неизвестные взломали магазин и похитили из коробки под кассовым аппаратом 10 тысяч рублей. Вскоре удалось выйти на след подозреваемого, им оказался мужчина 1993 года рождения. Ранее он уже был судим за такие же преступления.

- Мужчина задержан по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии опьянения), - отметили в управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.