На Алтае перекрывали движение на участке трассы К-03 из-за сильного гололеда

Ограничение действовало для всех видов транспорта
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае возобновили движение на участке трассы К-03 «Змеиногорск – граница Новосибирской области», сообщает «Алтайавтодор».
24 февраля с 11.30 участок от Рубцовска до Волчихи (с 85 по 164 км) перекрывали из-за сильного гололеда. Ограничение действовало для всех видов транспорта. В 13.00 дорогу открыли.
Сейчас в крае проезд обеспечен по всем автодорогам.
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