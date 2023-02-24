На Алтае перекрывали движение на участке трассы К-03 из-за сильного гололеда

Ограничение действовало для всех видов транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возобновили движение на участке трассы К-03 «Змеиногорск – граница Новосибирской области», сообщает «Алтайавтодор».

24 февраля с 11.30 участок от Рубцовска до Волчихи (с 85 по 164 км) перекрывали из-за сильного гололеда. Ограничение действовало для всех видов транспорта. В 13.00 дорогу открыли.

Сейчас в крае проезд обеспечен по всем автодорогам.

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