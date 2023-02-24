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НовостиОбщество24 февраля 2023 5:09

В Рубцовске установят памятную доску в честь погибшего под Мариуполем Героя России

У Олега Шипицына было несколько командировок в горячие точки
Александра Сапожкова
В 1993 году Олега Шипицына призвали в армию

В 1993 году Олега Шипицына призвали в армию

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске установят памятную доску в честь Героя России Олега Шипицина, сообщается в группе «Памяти русских воинов, павших в локальных войнах».

Боец погиб 18 марта в окружении под Мариуполем. Он подпустил близко к себе украинских солдат и подорвал гранату. Участник СВО посмертно удостоен звания Героя России.

Олег Шипицин окончил в Рубцовске школу №15. В 1993 году его призвали в армию. После окончания службы подписал контракт, отправился в Таджикистан. Затем было несколько командировок в горячие точки — в Дагестан и Чечню. В 2022 году он отправился в зону СВО.

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