В Рубцовске установят памятную доску в честь погибшего под Мариуполем Героя России

В 1993 году Олега Шипицына призвали в армию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске установят памятную доску в честь Героя России Олега Шипицина, сообщается в группе «Памяти русских воинов, павших в локальных войнах».

Боец погиб 18 марта в окружении под Мариуполем. Он подпустил близко к себе украинских солдат и подорвал гранату. Участник СВО посмертно удостоен звания Героя России.

Олег Шипицин окончил в Рубцовске школу №15. В 1993 году его призвали в армию. После окончания службы подписал контракт, отправился в Таджикистан. Затем было несколько командировок в горячие точки — в Дагестан и Чечню. В 2022 году он отправился в зону СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автопробег в поддержку участников СВО прошел в Барнауле 23 февраля

В 12 часов с пл. Свободы стартовало около 50 автомобилей с российскими флагами. В течение полутора часа они проехали по всем районам города и вернулись на площадь, где была развернута полевая кухня (подробнее)