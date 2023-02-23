Потепление до +11 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 февраля 2022

В целом по краю днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

23 февраля в Алтайском крае потеплеет, столбик термометра поднимется выше нуля. О прогнозе на день рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среднем по краю днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В предгорьях температура поднимется до +11.

- Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождем, возможны гололёдные явления. Утром по востоку местами изморозь. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, - рассказали синоптики.

В Барнауле столбик термометра покажет от +2 до +4 градусов. В конце дня может выпасть небольшой мокрый снег, возможны гололедные явления.