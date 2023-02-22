Барнаульцы сообщили о «минировании» ЦУМа

На месте работают силовики Фото: Олег УКЛАДОВ

22 февраля барнаульцы в социальных сетях сообщили о якобы заминированном ЦУМе.

В настоящее время магазин оцеплен, в него никого не пускают. На месте работают правоохранительные органы. Приехали кинологи с собаками. По периметру выставлены наряды.

Напомним, осенью прошло года неизвестные также «заминировали» торговый центр «Семейный Бигс» на проспекте Ленина, 203.

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