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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:17

Барнаульцы сообщили о «минировании» ЦУМа

Здание оцепили
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
На месте работают силовики

На месте работают силовики

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 февраля барнаульцы в социальных сетях сообщили о якобы заминированном ЦУМе.

В настоящее время магазин оцеплен, в него никого не пускают. На месте работают правоохранительные органы. Приехали кинологи с собаками. По периметру выставлены наряды.

Напомним, осенью прошло года неизвестные также «заминировали» торговый центр «Семейный Бигс» на проспекте Ленина, 203.

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