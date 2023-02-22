Губернатор Томенко дал поручения после послания президента страны

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оперативно отреагировал на послание президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию и накануне уже дал ряд принципиальных поручений.

В частности, он дал распоряжение в оперативном режиме сформировать и подать от региона заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры.

– Владимир Путин заявил, что 250 миллиардов рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах страны, - подчеркивает пресс-служба правительства края.

Глава РФ подчеркнул, что особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

Напомним, до 2024 года включительно наш регион привлечет более 12 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Их направят на развитие транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

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