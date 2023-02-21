В Барнауле неизвестные пытались накормить собак едой с гвоздями

О том, пострадали ли животные, не сообщается
Фото: Олег УКЛАДОВ
В барнаульском поселке Южном неизвестные пытались накормить собак едой с гвоздями. Об этом сообщают в группе Barnaul 22.
Одна из местных жительниц заметили у мусорных контейнеров на улице еду, в которую положили мелкие гвозди. Горожанка советуют другим барнаульцев обратить внимание на пищу у мусорных баков в их районах.
О том, пострадали ли животные, не сообщается.
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