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НовостиОбщество21 февраля 2023 6:01

В Барнауле неизвестные пытались накормить собак едой с гвоздями

Все произошло в поселке Южном
Герман Архаров
О том, пострадали ли животные, не сообщается

О том, пострадали ли животные, не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском поселке Южном неизвестные пытались накормить собак едой с гвоздями. Об этом сообщают в группе Barnaul 22.

Одна из местных жительниц заметили у мусорных контейнеров на улице еду, в которую положили мелкие гвозди. Горожанка советуют другим барнаульцев обратить внимание на пищу у мусорных баков в их районах.

О том, пострадали ли животные, не сообщается.

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