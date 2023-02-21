Губернатор Томенко примет участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному Собранию

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вместе с Виктором Томенко от Алтайского края в церемонии будут участвовать председатель АКЗС Александр Романенко, а также сенаторы и депутаты Госдумы от региона.

Добавим, что послание Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени. Последний раз президент России обращался с посланием к депутатам и сенаторам почти два года назад.

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