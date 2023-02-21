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НовостиОбщество21 февраля 2023 2:10

У жительницы Алтая, которая сожгла дочь, изъяли остальных детей

Им окажут помощь
Герман Архаров
Правоохранители продолжают расследование

Правоохранители продолжают расследование

Фото: Олег УКЛАДОВ

У жительницы Алтайского края, которая заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь, изъяли других. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.

У женщины есть еще двое детей, после случившегося их изъяли из семьи и поместили в государственные организации. Им окажут всестороннюю помощь.

Казанцева назвала убийство девочки вопиющим по своей жестокости и безумию случаем. Ситуацию взял на контроль глава региона.

Напомним, 20 февраля в селе Советского района женщина сожгла 1,5-годовалую дочку на глазах у восьмилетнего сына.