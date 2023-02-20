23 февраля перекроют движение по ул. Пушкина в Барнауле

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда Фото: Олег УКЛАДОВ

23 февраля в Барнауле с связи с мероприятием, посвященным Дню защитника Отечества, перекроют движение по ул. Пушкина, сообщили в мэрии.

Движение будет ограничено с 6 до 13 часов от пр. Ленина до пр. Социалистического. На это время изменится движение автобусов №20, №109, 109оп, 47, 55 и 70р.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

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