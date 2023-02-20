Пятирублевые банкноты вновь появились в Алтайском крае

Банкноты быстро изнашивались, и их решили постепенно заменить долговечными монетами Фото: Александра Сапожкова

В Алтайском крае в обращении вновь появились пятирублевые банкноты. Они дополнительно покрыты слоем защитного лака, поэтому служить будут дольше, передает Амител.

Как сообщил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин, это не новые банкноты, а, скорее, допечатанные. Они пользовались спросом в конце 1990-х и в начале 2000-х. Однако быстро изнашивались, и Банк России решил постепенно заменить их долговечными монетами.

Теперь же купюры дополнительно покрывают незаметным слоем лака. Защитный слой увеличивает срок службы купюр на 30%.