На Алтае продолжается ремонт трассы на Шерегеш

В минувшем году было отремонтировано 20 км дороги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается ремонт дороги Троицкое - Целинное. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов во время прямой трансляции в ЦУР.

Эта дорога рассматривается как альтернатива Чуйскому тракту. По ней можно добраться до Шерегеша и Кемерово. По мнению властей, она поможет разгрузить напряженные участки тракта, особенно на подъезде к Бийску.

После ремонта туристы смогут воспользоваться этим участком дороги, объезжая загруженные участки Чуйского тракта и не въезжая в Бийск.

Отметим, в минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.