На Алтае продолжается ремонт трассы на Шерегеш

В минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае продолжается ремонт дороги Троицкое - Целинное. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов во время прямой трансляции в ЦУР.
Эта дорога рассматривается как альтернатива Чуйскому тракту. По ней можно добраться до Шерегеша и Кемерово. По мнению властей, она поможет разгрузить напряженные участки тракта, особенно на подъезде к Бийску.
После ремонта туристы смогут воспользоваться этим участком дороги, объезжая загруженные участки Чуйского тракта и не въезжая в Бийск.
Отметим, в минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.