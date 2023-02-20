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НовостиОбщество20 февраля 2023 3:40

На Алтае продолжается ремонт трассы на Шерегеш

Она поможет разгрузить напряженные участки Чуйского тракта
Александра Сапожкова
В минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.

В минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается ремонт дороги Троицкое - Целинное. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов во время прямой трансляции в ЦУР.

Эта дорога рассматривается как альтернатива Чуйскому тракту. По ней можно добраться до Шерегеша и Кемерово. По мнению властей, она поможет разгрузить напряженные участки тракта, особенно на подъезде к Бийску.

После ремонта туристы смогут воспользоваться этим участком дороги, объезжая загруженные участки Чуйского тракта и не въезжая в Бийск.

Отметим, в минувшем году было отремонтировано 20 км дороги.