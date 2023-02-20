В Бийске у детсада бегает огромная свора бездомных псов

Стаю в этом месте замечают часто Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители наукограда 19 февраля пожаловались на огромную стаю псов, которая бегает у детского сада на ул. Ленинградской. В паблике «Бийск 22» они опубликовали видео, на котором животные несутся под двору.

- Время 14:00, улица Ленинградская, 62/1. В десяти метрах от дома находится детский сад! – написали горожане.

По их словам, стаю в этом месте замечают часто. На видео насчитывается около 10 собак. Бийчане попросили власти избавить город от этих собачьих стай.

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