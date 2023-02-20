Около 100 жителей Барнаула обратились в больницы после нападения собак

В 2022 году от агрессии животных в Барнауле пострадали 325 взрослых и 800 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края с начала этого года в больницы после нападения собак обратились около 100 человек, сообщает «МК» на Алтае» со ссылкой на Минздрав региона.

- Только за 1,5 месяца в больницы после нападения животных обратились 80 детей (две трети из них покусали собаки) и 38 взрослых (всех только собаки), - пишет издание.

В основном, пострадавшие получили легкие травмы, которые не требуют госпитализации.

По данным краевого Минздрава, в 2022 году от агрессии животных в Барнауле пострадали 325 взрослых и 800 детей (из детей две трети стали жертвами нападения собак).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будто чупакабра напала. Кто растерзал стадо овец в Барнауле

10 февраля житель барнаульского поселка Пригородный отправился кормить овец и обнаружил леденящую кровь картину. Повсюду - во дворе и в загоне - лежали растерзанные туши животных с кровавыми ранами. Всего насчитали 28 трупов животных (подробнее)