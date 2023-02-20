Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 1:27

В Барнаул придет аномальное тепло до +6

Синоптик назвал такую погоду «репетицией весны»
Александра Сапожкова
Погода 21-23 февраля 2023 в Барнауле

Погода 21-23 февраля 2023 в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

За Уралом, на юге Сибири в начале этой недели ожидается всплеск тепла. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, теплая погода придет с юга европейской территории, с Каспия, Средней Азии.

«В Сибири с 21 по 23 февраля состоится подобие репетиции весны. В Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске температура повысится до +1…+6», - сказал синоптик.

Он отметил, что такую температуру в Сибири не видели с десятых чисел января.