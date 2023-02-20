Погода 21-23 февраля 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

За Уралом, на юге Сибири в начале этой недели ожидается всплеск тепла. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, теплая погода придет с юга европейской территории, с Каспия, Средней Азии.

«В Сибири с 21 по 23 февраля состоится подобие репетиции весны. В Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске температура повысится до +1…+6», - сказал синоптик.

Он отметил, что такую температуру в Сибири не видели с десятых чисел января.