73-летний мужчина с палками для ходьбы пропал в Рубцовске

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В субботу, 18 февраля, в Рубцовске пропал 73-летний мужчина с палками для ходьбы.

Виктора Денисова так быстро объявили в розыск, поскольку мужчина страдает потерей памяти. Вчера он ушел из дома и до настоящего момента вестей о нем не было. В розыске задействованы волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего мужчины: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, волосы седые.

Был одет в куртку темно-серого цвета, темно-синие болоневые штаны, зелено-коричневые сапоги и серую шапку. С собой он взял две деревянные палки для ходьбы.

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