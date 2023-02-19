Барнаульский водоканал устранил второе повреждение в переулке Малый Прудской

Последствия вчерашнего повреждения также устранили Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Аварийная бригада барнаульского водоканала устранила повторное повреждение водопровода в переулке Малый Прудской. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

– Водоснабжение восстановлено, - подтвердили в компании.

Напомним, за текущие выходные в переулке Малый Прудской в Барнауле произошло сразу два повреждения водопровода: первый в районе дома №37, а второй – у здания №48. Дополнительную информацию жители ближайших к месту повреждения домов дополнительную информацию могут получить по телефону водоканала: 500-101.

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