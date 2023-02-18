Бывший алтайский депутат прокомментировал идею объединения с Новосибирской областью

В последние несколько лет Барнаул развивается более успешно, чем Новосибирск Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-депутат АКЗС Владислав Вакаев высказался об идее присоединения Алтайского края к Новосибирской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Вакаева, решение о создании Алтайского края фактически спасло Барнаул от превращения в глубоко депрессивный провинциальный город. Статус административного центра дал возможность получить развитую систему образования и науки и многое другое.

- Ликвидация Алтайского края сегодня автоматически означает стремительную деградацию краевого центра. И, наоборот, дополнительные возможности для развития Новосибирска, - отметил экс-депутат АКЗС

Он отметил, что в последние несколько лет Барнаул развивается более успешно, чем Новосибирск. Главная причина этого – промышленность, которая активна в столице Алтайского края. Также следует учитывать перспективы превращения столицы Алтайского края в важный логистический центр Южной Сибири.

По мнению бывшего депутата АКЗС, в будущем Барнаул может взять реванш у Новосибирска.

Ранее об идее объединения двух регионов заговорил один из экс-кандидатов в губернаторы Алтайского края.

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