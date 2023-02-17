Следователи действительно проводили обыски в алтайском минздраве

Обыски прошли в начале февраля Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайские следователи на самом деле проводили обыски и выемку документов в региональном министерстве здравоохранения. Информацию об этом подтвердили в СУ СК РФ по краю на запрос ИА «Банкфакс».

– Визит следователи нанесли в рамках расследования некоего уголовного дела, о котором в Управлении пока не распространяются, - пишет источник.

Что интересно, когда пару дней назад в социальных сетях появилась информация об обысках, в минздраве оперативно распространили информацию, что это все фейк и данные не соответствуют действительности.

Как стало известно теперь, силовики все же расследуют уголовное дело. По неподтвержденной пока следователями информации, речь может идти о неких госзакупках.

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