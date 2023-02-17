Три грейдера для уборки дорог передадут в Бийск

Жители Бийска этой зимой много жалуются на нечищеные дороги Фото: газеты «Бийский рабочий»

Министерство транспорта Алтайского края намерено передать в Бийск три тяжелых грейдера для уборки дорог. О своем решении сообщил руководитель ведомства Антон Воронов.

Технику приобрели за дополнительные средства. Вопросов куда ее передать практически не возникало.

- Учитывая ту тяжелую ситуацию, которая складывалась в городе в последнее время с содержанием автомобильных дорог. Тем более что этот город – второй по величине, и содержать такую дорожную сеть довольно тяжело, - пояснил он во время эфира с ЦУРом.

При этом стоит отметить, что за последние два года Бийску передали 25 единиц дорожной техники. Новый градоначальник подтвердил, что это значительная помощь и если она продолжится, то это будет очень хорошее подспорье. Не закрытым остается кадровый вопрос.

– Ситуация иногда непростая с ответственными кадрами для работы на дорожной технике, поэтому совместными усилиями все решается. Мы думаем, что в Бийске в перспективе после передачи еще трех единиц техники их работу будет видно, - также добавил министр.

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