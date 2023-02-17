ООН призывает освободить алтайскую активистку Пономаренко

Судили Пономаренко в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало отпустить алтайскую активистку Марию Пономаренко на свободу.

Напомним, ранее в Барнауле состоялся суд, который приговорил Пономаренко к шести годам колонии за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ. Свою вину она так и не признала.

ООН в своем Твиттере опубликовала пост, в котором просит об освобождении журналистки из-под стражи.

– Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений, - говорится в сообщении.