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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:34

ООН призывает освободить алтайскую активистку Пономаренко

Ее осудили за фейки на шесть лет
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Судили Пономаренко в Барнауле

Судили Пономаренко в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало отпустить алтайскую активистку Марию Пономаренко на свободу.

Напомним, ранее в Барнауле состоялся суд, который приговорил Пономаренко к шести годам колонии за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ. Свою вину она так и не признала.

ООН в своем Твиттере опубликовала пост, в котором просит об освобождении журналистки из-под стражи.

– Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений, - говорится в сообщении.