В Республике Алтай ОМОН задержал группу браконьеров

Мясо косуль изъяли. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по РА

В Чемальском районе Республики Алтай сотрудники Управления уголовного розыска задержали группу мужчин, по подозрению в браконьерстве.

В составе банды были пятеро жителей Новосибирской области, один из Алтайского края и двое местных.

– Половина задержанных лиц, ранее уже имели проблемы с законом, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Они остановились на животноводческой стоянке, принадлежащей одному из местных жителей и собирались поохотиться в урочище «Окол». На следующий после размещения день они отправились в лес, где загнали и застрелили две сибирские косули. Причем разрешения у них на их добычу не было. Далее они вернулись на стоянку, разделали тушу, а мясо сложили в сарай.

На следующий день, когда мужчины на машине решили спуститься в село, их задержали. На территории животноводческой стоянки были найдены и изъяты туши косуль, три охотничьих карабина, гладкоствольное ружье, три магазина с патронами и радиостанция.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.