Адвокат главы алтайских «афганцев» Завалихина рассказал, за что его задержали

Сергей Завалихин Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина обвиняют в мошенничестве. Об этом «Толку» рассказал его адвокат Валерий Давыдов.

Обвинение считает, что контракты на аренду постельного белья и стирку, заключенные с фирмой, принадлежащей Завалихину (ООО «Фабрика чистоты», - прим.ред.), были по завышенным ценам. Однако при этом претензии от клиник не поступало.

– Основанием для того, чтобы назвать цены завышенными стала аудиторская проверка краевой Счетной палаты. Сейчас по делу назначен экспертиза об определении среднерыночной цены, - пишет источник.

Сейчас Завалихин находится в СИЗО, но рассчитывает добиться домашнего ареста. Под стражей также находится директор «Фабрики чистоты» Сергей Сичкарь.

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