Мошенники забрали у пожилой жительницы Барнаула последние деньги

Пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула ведут розыск мошенников, которые обманом забрали у пожилой женщины все деньги до последнего.

Заявление поступило от 74-летней женщины. Она рассказала, что днем ей на сотовый позвонила неизвестная женщина, которая, как ей показалось, говорила голосом ее дочери.

- Она сказала, что попала в ДТП и нужны деньги, «сколько есть», - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Через некоторое время позвонил еще один человек, представившийся следователем. Он сказал, что подъедут два сотрудника, которым и надо будет передать деньги. В итоге пенсионерка насобирала 100 тысяч рублей и только после того, как передала сверток она додумалась позвонить дочери. Выяснилось, что с ней все в порядке.

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