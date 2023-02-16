Трех человек спасли во время пожара в Барнауле

На тушение пожара потребовалось около получаса Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в Барнауле произошел пожар в частном двухквартирном доме по улице Семипалатинской. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 15 февраля в 23:27. На момент приезда пожарных из-под крыши шел дым. Была угроза дальнейшего распространения огня.

- Сложность в тушении была в том, что комнаты были сильно захламлены, «пищи» для огня было много. Из опасной зоны на свежий воздух бойцы вывели трех человек, - рассказал Константин Костин, начальник дежурной смены службы пожаротушения регионального МЧС.

Чтобы потушить возгорание, потребовалась около получаса.