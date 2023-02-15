Школу на ул. Ускова в Барнауле планируют построить в 2024-2026 годах

Пока еще не решен вопрос финансирования строительства школы Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти рассказали, когда будет построена школа на ул. Сергея Ускова, 36, в квартале 2009а. Вопрос задала местная жительница на странице ЦУР Алтайского края во «ВКонтакте».

- Сейчас выполнены проектные работы, получено положительное заключение госэкспертизы. Но пока не решен вопрос финансирования строительства, - сообщили в администрации Барнаула.

В Минобразования края добавили, что строительство в рамках краевой адресной инвестиционной программы планируют рассмотреть на 2024-2026 годы.