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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:36

Школу на ул. Ускова в Барнауле планируют построить в 2024-2026 годах

Сейчас выполнены проектные работы
Александра Сапожкова
Пока еще не решен вопрос финансирования строительства школы

Пока еще не решен вопрос финансирования строительства школы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти рассказали, когда будет построена школа на ул. Сергея Ускова, 36, в квартале 2009а. Вопрос задала местная жительница на странице ЦУР Алтайского края во «ВКонтакте».

- Сейчас выполнены проектные работы, получено положительное заключение госэкспертизы. Но пока не решен вопрос финансирования строительства, - сообщили в администрации Барнаула.

В Минобразования края добавили, что строительство в рамках краевой адресной инвестиционной программы планируют рассмотреть на 2024-2026 годы.