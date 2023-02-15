В отношении алтайских чиновников возбудили дело из-за плохой подготовки к зиме

Было холодно, несмотря на то, что в селе установлена новая модульная котельная Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении шипуновских чиновников, которые не подготовились к зиме, возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия – За правду».

Этой зимой в квартирах у некоторых жителей Шипуново температура не поднималась выше 10 градусов. И это при том, что в селе установлена новая модульная котельная. Депутат ГД Александр Терентьев направлял запросы в правительство края, краевому прокурору, а также в генпрокуратуру РФ. В итоге после проверки региональный Следком возбудил уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами администрации района обязанностей по подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Отмечается, что сейчас уголовное дело находится в производстве.