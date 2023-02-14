«В груди что-то ёкнуло»: житель Алтайского края выиграл 1,2 млн рублей в лотерею

Фото: Столото

Житель Алтайского края был в гостях у друзей в Новосибирске, и за день до отъезда купил себе счастливый лотерейный билет, сообщили в «Столото». По нему он выиграл 1,2 млн рублей.

Мужчина является пенсионером, до этого работал в полиции.

- Ознакомиться с результатами тиража мне всегда помогает внучка, мы вместе с ней проверяем билеты на сайте. В тот день она собирала чемодан на отдых в санаторий. В груди у меня что-то ёкнуло, и я вспомнил про непроверенные билеты. Их у меня накопилось достаточно много, – отмечает мужчина.

Когда он узнал о победе, то немного растерялся. На выигранные деньги наш земляк купит машину и попрощается с кредитами.