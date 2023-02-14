На Алтае мужчина обокрал магазин косметики

Мужчина пошел на кражу из-за видео в интернете Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края украл тушь для ресниц и парфюмерную воду в отделе косметики, чтобы порадовать жену. Как сообщает региональное управление юстиции, на преступление он решился, потому что ранее видел похожие кражи на видео в интернете.

Осенью 2022 года мужчина со своей семьей направлялся из Барнаула в село Леньки Благовещенского района. На автовокзале в селе Романово гражданин вышел из автобуса в магазин, чтобы купить воды. По пути он зашел в сетевой магазин косметики и парфюмерии. Он вспомнил видео из интернета, на которых люди крадут косметику в этой же сети магазинов.

Мужчина недолго думая зашел в отдел, взял с полки три упаковки туши для ресниц и парфюмерную воду, положил в карман куртки и ушел. Ущерб магазину составил более трех тысяч рублей.

На суде гражданин полностью признал свою вину, раскаялся и вернул похищенное, возместив материальный ущерб. Мировой судья судебного участка Романовского района Алтайского края прекратил уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества», в связи с примирением с потерпевшим.