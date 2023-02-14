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НовостиПолитика14 февраля 2023 9:31

Главой Солтонского района избрана Лариса Харламова

Она будет занимать пост пять лет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Лариса Харламова

Лариса Харламова

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Солтонском районе Алтайского края избрали главу муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, большинство депутатов отдали голоса Ларисе Харламовой.

Вопрос решался 14 февраля на сессии Солтонского районного Совета народных депутатов. Кандидатуру Харламовой поддержали 11 из 17 голосующих.

Известно, что женщина 1968 года рождения является членом партии «Единая Россия», ее общий руководительский стаж составляет 21 год.

- С 2016 года Лариса Харламова работала в администрации Солтонского района в должности первого заместителя главы администрации района. Неоднократно исполняла обязанности главы района, - отметили в правительстве.

Занимать должность она будет пять лет.