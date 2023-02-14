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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:00

Мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что его зарплатой распоряжается жена

14 февраля исполнилось три года с его вступления в должность
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Вячеслав Франк

Вячеслав Франк

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 14 февраля, исполнилось ровно три года, как Вячеслав Франк вступил в должность мэра Барнаула. В интервью «Толку» он рассказал, что зарплатой распоряжается его супруга.

По словам Франка, зарплата у него достойная.

- Но я не знаю, что с ней происходит, этим бюджетом распоряжается моя супруга. Я пришел домой поел, утром надел костюм и пошел на работу, обедаю в столовой, – отметил глава города.

Также он пояснил, что без денег прожить он не сможет. Средства нужны на необходимые расходы, помощь детям и, конечно же, подарки внукам.