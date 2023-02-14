В Алтайском крае вдове ветерана ВОВ вручили ключи от квартиры

Нина Потехина Фото: Прокуратура Алтайского края

Вдове ветерана ВОВ Нине Петровне Потехиной вручили ключи от новой квартиры. Поздравить ее с новосельем пришли заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин, прокурор Алтайского края Антон Герман и губернатор региона Виктор Томенко, отметили в прокуратуре.

Женщина вселилась в новое жилье в Новоалтайске. Вместе с ключами ей передали цветы и памятные подарки.

В прошлом году прокуратура вместе с органами соцзащиты промониторили, в каких условиях приходится жить ветеранам Великой Отечественной войны. также было выявлено 15 ветеранов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. На эти цели дополнительно направят больше 50 млн рублей.

- Всего за время действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» жильем в регионе обеспечены 8344 ветерана войны. Объем выделенных на эти цели средств составил более 8,2 млрд рублей, - отметили в ведомстве.