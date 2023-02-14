В Бийске расчистили улицу Сенную по требованию общественников

Сенная. Фото: БР

В Бийске расчистили от снега улицу Сенную после того, как с требованием выступил Общероссийский народный фронт. Как сообщили в ОНФ, опасный участок был возле Бийского отделения общества слепых.

Общественники обратились в мэрию с просьбой устранить нарушения и почистить дорогу. Как уточняет «Бийский рабочий», накануне на участке работала дорожная техника, но после уборки все равно остались прессованный лед и снег. На борьбу сс стихией вышли горожане.

- Местные жители выходят с лопатами и отгребают снег с подъездов к своим домам. По словам людей, проживающих здесь, трактористы пояснили, что не имеет права прочищать проезды к домам и посоветовали разгребать завалы своими силами, - отмечает издание.