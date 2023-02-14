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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 1:27

Группу мужчин осудили за насилие над детьми в Алтайском крае

Их признали виновными
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Суд

Суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор шестерым мужчинам, которые обвинялись в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, всего от их действий пострадали шесть мальчиков.

По данным суда и следствия, с 2013 по 2020 год барнауец знакомился с несовершеннолетними мальчиками, которому они начинали доверять, а потом насиловал их. Дети находились в сложной жизненной ситуации, поэтому мужчина подкупал их и уговаривал приехать к его друзьям. Знакомые мужчины так же насиловали детей.

- Всего от преступных действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет, - отметили в СУ СК по региону.

Суд приговорил членов группы к колонии строгого режима на срок от девяти лет восьми месяцев до 19,5 лет.