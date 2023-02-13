В полиции рассказали подробности спасения подростка с башенного крана в Барнауле

13 февраля ранним утром подросток ушел из дома в школу, но там его не видели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В МВД по Алтайскому краю рассказали подробности спасения 15-летнего мальчика, который забрался на башенный кран. Как сообщили в пресс-службе ведомства, первым на помощь ребенку бросился полицейский Павел Матвеенко.

Выяснилось, что утро 13 февраля подросток как обычно ушел из дома в школу, но там его не видели. Родители забили тревогу и обратились в полицию. Старшему лейтенанту полиции Павел Матвеенко мать рассказала все, что знала на текущий момент

Во время разговора полицейский попросил женщину еще раз набрать номер сына. Мальчик все-таки взял трубку и рассказал, что сидит на высоте «на кране около Оби».

– Услышав эту информацию, полицейский немедленно отправился на речной вокзал, параллельно уведомляя о происшествии все спасательные службы. Прибыв на адрес, сотрудник ППС увидел снизу силуэт ребенка и принял решение взобраться на спецтехнику, - рассказали в МВД.

Взобравшись на вышку, полицейский увидел продрогшего от февральского холода подростка. Мальчик на тот момент уже больше часа провел на кране. Осторожно взяв его на руки, мужчина спустился с ним в открытую кабину машиниста. Вместе они дождались прибытия спасателей.

На мальчика надели страховку и спустили на землю. После чего передали бригаде скорой помощи для осмотра. Помощь медиков ему не потребовалась. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Медицинская помощь ему не потребовалась.