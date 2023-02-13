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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:43

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по качеству жизни в 2022 году

При составлении рейтинга учитывали 67 показателей, затрагивающие те или иные условий жизни и ситуации в социальной сфере
Вера Березовская
Рейтинговый балл Алтайского края составил 44,300

Рейтинговый балл Алтайского края составил 44,300

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край занял 64-е место по качеству жизни в 2022 году, следует из результатов исследования РИА Новости.

Всего рейтинг состоит из 84 строчек. На первых местах по качеству жизни оказались Москва, Санкт Петербург и Московская область. В аутсайдерах – Тыва, Ингушетия и еврейская автономная область.

При составлении рейтинга учитывали 67 показателей, затрагивающие те или иные условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе высчитывался рейтинговый балл. Так, рейтинговый балл Алтайского края составил 44,300. По сравнению с 2021-м годом регион поднялся на три строчки. Тогда она занимал 67 место с 40,836 быллами