По всей видимости, речь идет о Благовещенском мелькомбинате Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае выставили на продажу действующий мелькомбинат. Предприятие находится в селе Кулунда.

В объявлении, размещенном на «Авито», отмечается, что суточная переработка составляет до 150 тонн зерна, зернохранилище вмещает 26,5 тысяч тонн. На предприятии есть восемь напольных складов, механизированный склад готовой продукции, автомобильные и железнодорожные весы, железнодорожный тупик, маневровый локомотив, сертифицированная лаборатория и многое другое. В числе прочих плюсов автор объявления называет узнаваемую торговую марку.

К объявлению приложены фото, сделанные пресс-службой правительства Алтайского края в 2016 году. По всей видимости, речь идет о Благовещенском мелькомбинате.