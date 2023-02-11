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НовостиОбщество11 февраля 2023 8:42

В Алтайском крае выставили на продажу действующий мелькомбинат

Он продается за 240 млн рублей
Вера Березовская
По всей видимости, речь идет о Благовещенском мелькомбинате

По всей видимости, речь идет о Благовещенском мелькомбинате

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае выставили на продажу действующий мелькомбинат. Предприятие находится в селе Кулунда.

В объявлении, размещенном на «Авито», отмечается, что суточная переработка составляет до 150 тонн зерна, зернохранилище вмещает 26,5 тысяч тонн. На предприятии есть восемь напольных складов, механизированный склад готовой продукции, автомобильные и железнодорожные весы, железнодорожный тупик, маневровый локомотив, сертифицированная лаборатория и многое другое. В числе прочих плюсов автор объявления называет узнаваемую торговую марку.

К объявлению приложены фото, сделанные пресс-службой правительства Алтайского края в 2016 году. По всей видимости, речь идет о Благовещенском мелькомбинате.