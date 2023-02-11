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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 5:20

На Алтае продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам

Она думала, что разговаривает с руководителем торговой точки
Вера Березовская
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Алтайском краю.

Потерпевшая рассказала, что вечером на рабочий телефон позвонил неизвестный. Мужчина назвал себя руководителем организации и спросил, сколько на данный момент денег в кассе. Общая сумма выручки составила почти 100 тысяч рублей. Он дал указание забрать все деньги и оплатить рекламные услуги.

Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела выручку на указанный счет. Однако позже выяснилось, что настоящие владельцы магазина такого распоряжения не давали. Бийчанка поняла, что стала мошенников.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.