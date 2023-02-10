В центре Барнаула на месте бани построят 10-этажный жилой комплекс

На первых уровнях предполагаются коммерческие помещения Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула на ул. Союза Республик, 11, построят жилой комплекс, состоящий из двух домов, сообщает «Толк».

Издание отмечает, что ранее там находилась общественная баня. Участок в 6,16 тыс. кв. метров освободился в прошлом году после выкупа и сноса здания.

В жилом комплексе разместят два корпуса по 10 этажей каждый. В них запроектирована 281 квартира, где смогут проживать 436 человек. На первых уровнях предполагаются коммерческие помещения. Во дворе будут площадки для детей и взрослых.

На подземной автостоянке предполагается 84 машиноместа, еще 29 – на прилегающей территории и за границами участка.

Фасад будет облицован «природным камнем», также предусмотрены экраны из тонированного стекла с бронзовым отливом и корзины для кондиционеров. Плюс к этому авторы проработали еще несколько вариантов фасадов с добавлением белых цветов на нижних этажах в сочетании с черным отделочным стеклом.

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