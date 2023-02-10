В Барнауле планируют построить завод по производству и сборке трамваев

Стоимость вагона может быть ниже до 10% Фото: Олег УКЛАДОВ

Гендиректор инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин представил проект создания в Барнауле предприятия по изготовлению трамвайных вагонов. Об этом сообщили в мэрии.

Владимир Отмашкин рассказал, что для этого есть необходимые производственные площадки и уже проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих. Также он представили проект тестового вагона.

- Согласно предварительным расчетам, его стоимость может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке сегодня, до 10%, – отметил Владимир Отмашкин.

По оценке инвестора, вагон может быть изготовлен уже в этом году. Однако необходимо проработать вопрос с заказчиком.

Замминистра промышленности и энергетики края Илья Финенко сообщил, что вопрос поддержки этого производства уже предварительно обсуждался на региональном уровне. И сейчас формируется перечень мер господдержки предприятию при его создании.

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