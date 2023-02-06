Барнаульцы стали свидетелями доставки в город нового трамвая

Новый трамвай. Скриншот страницы сообщества vk.com/barneos22

Жители Барнаула ранним утром стали свидетелями транспортировки нового вагона трамвая.

– Замечен новый трамвай, вроде подходит под описание, которые должны были закупить, - рассказал участник паблика «Барнаул22».

Напомним, как ранее сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, до конца марта 2023 года в Барнаул должны доставить десять новых вагонов. На их закупку выделили 716,4 млн рублей.

Согласно требованиям, прописанным в контракте, вагоны должны вмещать 150 пассажиров, из них 34 – это сидячие места.

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