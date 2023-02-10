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НовостиОбщество10 февраля 2023 3:13

На Алтае может сократиться число охотников

Это связано с новыми требованиями к получению охотничьего билета
Александра Сапожкова
Сейчас кандидаты в охотники получают необходимый охотминимум, но не сдают экзамены

Сейчас кандидаты в охотники получают необходимый охотминимум, но не сдают экзамены

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае из-за новых требований к получению охотничьего билета может сократиться число охотников. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра природных ресурсов и экологии края Максим Катернюк.

По его словам, сейчас кандидаты в охотники получают необходимый охотминимум, но не сдают экзамены. Однако в Госдуме рассматривают законопроект, по которому обучение и экзамен на знание охотничьего минимума станут обязательными.

До принятия закона получить билет можно по упрощенной схеме в краевом управлении охотхозяйства, в его территориальных отделах в районах либо в МФЦ. Подать заявление можно на портале Госуслуг.