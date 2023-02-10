На Алтае может сократиться число охотников

Сейчас кандидаты в охотники получают необходимый охотминимум, но не сдают экзамены Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае из-за новых требований к получению охотничьего билета может сократиться число охотников. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра природных ресурсов и экологии края Максим Катернюк.

По его словам, сейчас кандидаты в охотники получают необходимый охотминимум, но не сдают экзамены. Однако в Госдуме рассматривают законопроект, по которому обучение и экзамен на знание охотничьего минимума станут обязательными.

До принятия закона получить билет можно по упрощенной схеме в краевом управлении охотхозяйства, в его территориальных отделах в районах либо в МФЦ. Подать заявление можно на портале Госуслуг.