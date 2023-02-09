Жительница Алтайского края из мести обвинила знакомого в изнасиловании

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летнюю жительницу Алтайского будут судить за ложный донос. Из мести она обвинила знакомого в изнасиловании, сообщает СУ СК по региону.

Во время предварительного следствия установлено, что в ноябре 2022 года девушка решила обвинить знакомого в изнасиловании, которого не было, и даже подала заявление.

«По результатам проведения следователем СК проверочных мероприятий принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданина признаков состава преступления», – пояснили в ведомстве.

В итоге жительница региона призналась, что оговорила молодого человека из чувства мести. Она признала вину и раскаялась.

Уголовное дело направили в суд.