В 15 млн рублей обойдется сквер на улице Приречной в Барнауле

Сквер. Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улице Приречной,16 появится сквер за 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сквер обустроят на участке от улицы Максима Горького до Чехова, 19. Стоимость работ составит около 15 млн рублей. Из них 6 млн рублей направят предприниматели, а 9 выделят из бюджета краевой столицы.

Специалисты уже разработали проект благоустройства сквера и составили смету. Кроме того, готов дендроплан зеленой зоны. В сквере планируют оставить около 130 не аварийных деревьев и кустарников и высадить 117 саженцев.

В сквере появятся пешеходные и велосипедные дорожки, фонари и камеры видеонаблюдения. Завершить все работы планируют этой осенью.