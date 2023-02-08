Бийчане возмутились «варварской» обрезкой елей на Петровском бульваре

Скриншот видео Бийского телевидения

Жители Бийска в соцсетях высказали негодование по поводу санитарной обрезки веток елей на Петровском бульваре. Как пишет «Бийский рабочий», эколог назвал такой метод небезопасным.

Люди переживают, что деревьям нанесли вред. Эколог-общественник Сергей Белоконь подтвердил их опасения.

– Я давно слежу за тем, как в Бийске занимаются деревьями и могу сказать, что работа ведется неправильно. Много деревьев загублено в городе. Сначала взялись за тополя и клены – они стали почему -то вредными, потом за березы и дубы. Теперь очередь дошла до елей, – отметил Сергей Белоконь.

Специалист добавил, что санитарная обрезка допускает удаление веток на высоте полутора метров. При этом должны оставаться сучья в два-три метра.