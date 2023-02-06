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НовостиОбщество6 февраля 2023 5:45

Реконструкция барнаульского аэропорта начнется уже в 2023 году

Завершить ее планируют в 2026-м
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
После завершения реконструкции действующий терминал отдадут под международные отправления

После завершения реконструкции действующий терминал отдадут под международные отправления

Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенью 2023 года начнется долгожданная реконструкция барнаульского аэропорта. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на заместителя гендиректора воздушной гавани Виктора Пацара.

– Компания «Новапорт» провела большую подготовительную работу. Уверен, что в мае экспертиза будет успешно пройдена. Далее объявят конкурс на поиск подрядчика. Если все будет хорошо, то строительство терминала можно будет начать уже осенью, – пояснил собеседник агентства.

Если все пойдет по плану, то уже в 2026 работы должны быть завершены. По планам строителей полностью снести зал прилета. Для этого часть территории всего комплекса придется огородить. Для администрации главной головной болью будет разведение потоков прилетающих и улетающих, так как временно будет задействован только один терминал.

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