Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле

ДТП с автобусами в Барнауле. Скриншот страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

В субботу, 4 февраля, в Барнауле произошла авария между маршруткой и автобусом.

– ДТП на улице Эмилии Алексеевой, возле заправки «Роснефть». Столкнулись маршрутка 41 и автобус, - рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» Лина и Владимир.

Судя по снимкам, удар пришелся в бок маршрутки. У нее выбиты несколько окон. Участники сообщества отметили, что на данном участке сильный гололед и он вполне мог стать причиной ДТП.

– Так там, на этом участке страшный гололед после коммунальной аварии. И дорожники что то не торопятся навести порядок, - пишет Виталий Журенков.

О возможных пострадавших не сообщается.

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