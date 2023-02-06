Очевидцы рассказали о пьяной женщине с ребенком, съехавшей в кювет в Барнауле

Полицейские скрутили дебошира. Скриншот видео со страницы группы «В курсе 22»

Пользователи соцсетей рассказали о странном ДТП, который произошел накануне. Его фигурантом стала нетрезвая женщина, ее ребенок, муж и полицейские.

Инцидент произошел на 10 переулке, сообщают подписчики группы «В курсе 22».

– Женщина ехала вместе с сыном и в какой-то момент слетела с дороги. Когда полицейские решили помочь, оказалось, что водитель пьяная, - рассказывают очевидцы.

Чуть позже появился муж хозяйки авто и ему что-то не понравилось в действиях полицейских. Он начал «наезжать» на них, кинулся в драку, но силы были не равны, его скрутили и посадили в машину ППС.

– Во время всех этих разборок случайно толкнули мимо проходящую женщину с собакой и тогда та стала кричать, что полицейские не мужики, накинулись втроем на одного и так далее. В итоге, буйного мужчину повязали, - добавляют очевидцы.

Что стало с женщиной-водителем, не уточняется.