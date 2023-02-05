В Алтайском крае с 1 февраля почти на 12% вырос размер ряда выплат

Выплаты проиндексировали в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, как и по всей стране, с 1 февраля 2023 года на 11,9 вырос размер ряда выплат, сообщает отделение Соцфонда по Алтайскому краю.

Так, размер маткапитала на первого ребенка с 524,5 тыс. рублей увеличился до 586,9; на второго – с 693,1 до 775,6.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличилось с 20,5 тыс. руб. до 22,9. А ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет - с 7,7 до 8,5.

Также увеличились ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, единовременное пособие по беременности и родам и другие. Плюс к этому стали больше социальное пособие на погребение, выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, компенсация набора социальных услуг.

Отмечается, что выплаты проиндексировали в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год.